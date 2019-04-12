Москва, 12 апреля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Три мировые державы занимают передовые позиции в освоении космоса. Однако лидером является Россия. Такого мнения придерживается большинство жителей России (76%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого в преддверии Дня космонавтики.

Космический корабль «Союз МС-09»

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На втором месте США (66%). Китай лидером в освоении космического пространства признают 46% опрошенных.

По данным опроса, 90% граждан России уверены в необходимости участия страны в освоении космоса. Среди них 49% считают, что это необходимо для развития науки и высоких технологий. 24% полагают, что это будет способствовать развитию авиакосмической промышленности и созданию новых рабочих мест. Необходимость освоения космического пространства для обеспечения обороноспособности России видят 44% респондентов.

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Добавим, что участие в опросе приняли 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, полгода назад количество считающих Россию лидером в освоении космоса было на 4% ниже нынешних показателей — так отвечали 72% респондентов. А вот число тех, кто поддерживает российскую космонавтику и считают, что России необходимо участвовать в освоении космоса, не изменилось (90%).