Москва, 12 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Данные 120 тысяч клиентов банков, которым отказали в обслуживании по антиотмывочному законодательству, были опубликованы в интернете. Об этом 12 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Как отмечается, база данных граждан и компаний появилась на специализированных форумах.

Сообщается также, что банки выявляют клиентов, когда те, по их мнению, подпадают под закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).

При этом, как отмечает юрист FMG Group Амина Аппаева, «часто банки вносят добросовестных клиентов в черные списки по халатности или в связи с технической ошибкой».

Затем банк направляет информацию о клиентах в Центробанк, а те в свою очередь направляют их в Росфинмониторинг.

Как сообщает издание, в ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Однако IT-эксперты утверждают, что виноват именно Центробанк, поскольку их система якобы небезопасна для передачи данных.

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