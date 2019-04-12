Британию заподозрили в провокациях, Россию – в доминировании: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Посольстве РФ заявили, что Британия хочет сохранить химлабораторию для провокаций;
- Франция не собирается вести торговые переговоры с США;
- В «Нафтогазе» готовятся к остановке транзита газа из России;
- Новым мэром в Таллине стал защитник русских школ;
- В мире отмечают годовщину первого полёта в космос.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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