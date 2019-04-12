Луганск, 12 апреля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, заявили 12 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Калиново-Борщеватое, Лозовое, Первомайск, Пришиб и Фрунзе.

В направлении Калиново ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм со стороны населённого пункта Троицкое.

По Калиново-Борщеватому украинские боевики выпустили 16 мин калибра 82 мм и применили гранатомёты АГС. Лозовое они обстреляли из РПГ, АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В направлении Первомайска было выпущено 19 мин калибра 82 мм со стороны подконтрольного ВСУ посёлка Золотое-4.

Украинские силовики выпустили по посёлку Пришиб пять мин калибра 120 мм и применили вооружение БМП. Они также дважды обстреляли населённый пункт Фрунзе, выпустив в общей сложности 28 мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов никто не пострадал. Данные о разрушениях уточняются.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили около 80 единиц боеприпасов в направлении трёх населённых пунктов, расположенных на территории ЛНР.

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