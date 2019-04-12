Пермь, 12 апреля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. На центральных улицах Перми в преддверии проведения репетиции парада в честь Победы в Великой Отечественной войне неизвестные нарисовали свастику, сообщает 12 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Запрещенная символика появилась на улицах Куйбышева, Сибирская, Екатерининская, Героев Хасана и Комсомольском проспекте. Как отмечают очевидцы, изображения многих нацистских символов появились более недели назад, но на них так и не обратили внимания местные власти.

Примечательно, что две свастики были нарисованы в непосредственной близости от прокуратуры Пермского края. Также недалеко от здания ГУВД по Пермскому краю на стене одного из домов баллончиком написано нацистское приветствие, которое не привлекает внимания силовиков уже несколько месяцев.

Представители МВД уже начали проверку по данному инциденту, в настоящее время идет поиск подозреваемых.