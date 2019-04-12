Якутск, 12 апреля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Правительство Якутии намерено ввести в республике налог для самозанятых, несмотря на то, что региона в списке пилотных нет. Готовность руководства Якутии присоединиться к федеральному эксперименту не вызвала энтузиазма в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Я не понимаю, почему обязана отдавать проценты с оборота, если он и так мизерный. Государство никак меня не поддерживает, аренда и цены на расходные материалы растут, а рыночная цена на услуги дешевеет», — комментируют инициативу самозанятые.

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«Дождались бы конца года, чтобы посмотреть, как эксперимент сработал в Калужской области, например. Но нет, словно кто крапивой по голой заднице подгоняет», — высказал мнение политолог Виталий Обедин.

«Самозанятые могут платить этот налог в 4% или 6%, а взамен… не получат ничего, — считает депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов. — Я не понимаю, почему правительство нашей республики так стремится выслужиться перед федеральным центром? Зачем нас вечно пытаются сделать первыми жертвами любого эксперимента, то от Минобразования, а теперь от налогов? Ведь сейчас для налога на самозанятых определены три пилотных региона на десять лет. Якутии в списке нет. Зачем нам набивать себе шишки?»

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Депутат также подчеркнул, что в обмен на уплату налога самозанятые не смогут получить даже пенсионного стажа, а потому стимула платить государству деньги у них нет.

«Я давно говорил о том, что на Дальнем Востоке и особенно Севере к налогам вообще нужно подходить по-другому. Нас здесь мало и с каждым годом становится всё меньше. Привлекать людей нужно всеми силами. Не заставлять платить новые налоги, не порождать доносы соседей на соседей, а наоборот — опустить ставки до нуля, чтобы жить на Дальнем Востоке было выгодно», — отметил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан РФ, был принят Госдумой страны в ноябре 2018 года с целью вывести из тени около 20−30 млн человек. Для того чтобы официально стать самозанятым, гражданам достаточно установить мобильное приложение «Мой налог», которое специально для этих целей разработала Федеральная налоговая служба.

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