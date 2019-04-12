Пермь, 12 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Перми 13 апреля под лозунгом «Не допустим ликвидации школ» пройдёт митинг. Акция протеста согласована с мэрией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Местом проведения акции станет парк им. Солдатова. Организаторами митинга стали представители попечительских советов родителей двух школ микрорайона № 48 и № 49. Они выступают против планов администрации города объединить два образовательных учреждения в одно юридическое лицо.

По словам организаторов протестной акции, ранее с коллективной петицией против ликвидации школы, и включения её в состав объединенного учреждения выступили педагоги школы № 48. Родители направили многочисленные запросы в надзорные органы, вышестоящие образовательные ведомства (региональный и федеральный минорбазования), уполномоченным по правам человека и правам детей — где указали, что реформа нарушает права детей на образование, ухудшает условия обучения. Собственную проверку законности проводит прокуратура.

К участию и присутствию на митинге приглашены депутаты гордумы, Заксобрания и администрации Перми. Участие в митинге намерены принять родители и пермской школы № 127, которую также планируется объединить — со школой № 50.

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В ходе акции будет начат сбор подписей с требованием приостановления реформы и отставки замглавы Перми — Людмилы Гаджиевой, а также сбор подписей под петицией о начале строительства нового дополнительного школьного корпуса в Рабочем посёлке. Активисты общественной организации «Союз содействия социальному развитию» выявили три пустующих земельных участка на пересечении улиц Циолковского и Лебедева, по ходатайству общественников земли были объединены в единый кадастровый номер. Размер участка позволяет построить на нём школьный корпус на 600 учебных мест. В данный момент в Рабочем посёлке, как и во многих микрорайонах города существует острый дефицит школьных мест. Ученики занимаются в две с половиной смены, многие дети вынуждены учиться за пределами своего микрорайона, отметили в попечительском совете родителей.

На официальной странице митинга в соцсети организаторы указали, чем грозит слияние школ. Среди отрицательных моментов реформы в сфере образования по укрупнению школ называются внутреннее разделение школ на хорошие — для богатых и плохие — для всех остальных. При таком разделении дети платежеспособных семей окажутся в комфортных условиях, а остальные — в «школах-отстойниках» и «классах-отстойниках». Это может спровоцировать рост расходов родителей, желающих устроить ребенка в хорошую школу и в хороший класс.

По мнению организаторов протестной акции, реформирование лишает большинство граждан права на образование. Дети не смогут воспользоваться социальным лифтом и отсекаются от достижений культуры. Эта политика уже привела к скачку молодежной преступности. Дети без нормального образования не имеют ни перспектив, ни жизненных ориентиров.

«Оптимизация», а по факту — уничтожение доступного и качественного образования — идет уже более 10 лет. Оно инициировано федеральными властями и проводится на местах с разной степенью настойчивости», — отмечено на странице акции в соцсети.

К Гаджиевой у протестующих претензии в том, что при ней были запущены процессы слияния школ, смены директоров и перехода на срочные контракты, говорится в сообщении на странице акции.

Организаторы митинга считают, что ситуацию можно изменить — защищать свое конституционное право на качественное и доступное образование коллективными действиями.

Ранее информресурсы сообщали, что в Прикамье в течение года реорганизовано 165 детских садов и 47 школ. В планах — продолжение процесса слияния образовательных учреждений.

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