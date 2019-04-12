Москва, 12 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 апреля завершились снижением на 1,5%. Цена на Brent снизилась до $70,56. Никаких новостей за снижением не стояло, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть подешевела в рамках нисходящей коррекции после роста до $71,76 днем ранее. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказал дорожающий доллар США.

Сегодня, 12 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе и стоит 71,01 (+0,11%). У инвесторов тревогу вызывают события в Ливии и политическая неопределенность в Нигерии. В связи с этим по-прежнему придерживаюсь продолжения ралли до $72,50.

На торгах в Европе покупателям нужно преодолеть отметку $71,25. Потом они могут спокойно двигаться вверх к уровню $71,75.

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