Москва, 12 апреля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже завершились ростом по рублевым парам. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне цен на нефть. По нефти и рублю наблюдалась классическая коррекция после предшествовавшего подорожания, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Стоимость нефти Brent снизилась до 70,56. Курс доллара США вырос на 0,49%, до 64,61 руб., курс евро — на 0,34%, до 72,72 руб., курс фунта — на 0,19%, до 84,40 руб.

Сегодня, 12 апреля, на торгах в Азии баррель нефти стоит 71,13 доллара. На нефтяном рынке сохраняется тенденция к росту до $72,50. Также рубль получает хорошую поддержку от динамики рынка индекса RGBI, который 11 апреля вырос на 0,16%, до 137,36.

С 15 апреля стартует новый налоговый период. У рубля есть потенциал сходить к уровню 63,75—63,92, а при очень хорошем внешнем фоне — до 63,25 руб.

Рубль по пятницам чаще закрывается снижением, чем ростом. Он относится к рисковому активу, поэтому инвесторы не хотят оставаться в нем на выходные дни.

Учитывая, что рубль 11 апреля ослабился к иностранным валютам, то сегодня в первой половине торговой сессии вероятно небольшое снижение курса доллара до 64,35 руб. Перед закрытием дня давление на него усилится.

Читайте также: Обстоятельства «складываются» в пользу рубля