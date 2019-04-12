Ликвидацию фирмы экс-главы «Татфондбанка» не признали «укрытием имущества»
Казань, 12 апреля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина отказал финансовому управляющему должника в признании недействительным решения о ликвидации одной из фирм, принадлежащих экс-банкиру. Доводы заявителя, что «решение о ликвидации ООО «Аида-Р» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов» и нарушалось право кредиторов, не помогли отстоять позицию, как и то, что «сделка совершена без согласия финансового управляющего». Суд заявил, что «анализ представленного в материалы дела бухгалтерского баланса показывает обоснованность решения учредителя Мусина Р. Р. о ликвидации ООО «Аида-Р», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, депутат Госсовета Татарии, фигурант ряда уголовных дел, возбуждённых по событиям, предшествовавшим отзыву лицензии ТФБ, Роберт Мусин обанкрочен как физлицо по инициативе конкурсного управляющего некогда возглавляемого им банка. Именно ТФБ на сегодня один из главных кредиторов Мусина, в отношении которого после процедуры реструктуризации долга в июле 2018 года ввели реализацию имущества.
В рамках первого этапа банкротной процедуры должник успел принять решение о ликвидации ряда принадлежащих ему фирм, заключить брачный договор с женой, а часть недвижимости оказалась подаренной его несовершеннолетним детям. Подобная ситуация не устроила кредиторов и финансового управляющего. В рамках одного из споров Елена Рогожкина (управляющий в деле о банкротстве) обратилась с заявлением, требуя признать недействительным решение «единственного участника ООО «Аида-Р» Мусина Р. Р. б/н
«Считая, что решение о ликвидации ООО «Аида-Р» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов; при этом нарушаются права кредиторов Мусина Р. Р., которые обоснованно рассчитывали на получение денежных средств полученных от продажи доли в уставном капитале ООО «Аида-Р», финансовый управляющий обратился с настоящим исковым заявлением в рамках дела о банкротстве. В обоснование оспаривания сделки финансовый управляющий ссылается на п. 1 ст. 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве, считает, что сделка совершена без согласия финансового управляющего и со злоупотреблением правом и намерением причинить вред кредиторам должника», — уточнялось в материалах дела.
Суд рассмотрел аргументы сторон и пришёл к выводу, что «анализ представленного в материалы дела бухгалтерского баланса, показывает обоснованность решения учредителя Мусина Р. Р. о ликвидации ООО «Аида-Р», и отказал в требованиях финансовому управляющему.
«Как следует из представленного в материалы дела бухгалтерского баланса
Ранее суд вынес схожий вердикт по другой фирме Роберта Мусина — ООО «МР Холдинг».
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