Казань, 12 апреля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина отказал финансовому управляющему должника в признании недействительным решения о ликвидации одной из фирм, принадлежащих экс-банкиру. Доводы заявителя, что «решение о ликвидации ООО «Аида-Р» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов» и нарушалось право кредиторов, не помогли отстоять позицию, как и то, что «сделка совершена без согласия финансового управляющего». Суд заявил, что «анализ представленного в материалы дела бухгалтерского баланса показывает обоснованность решения учредителя Мусина Р. Р. о ликвидации ООО «Аида-Р», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.arbitr.ru Здание арбитражного суда Татарии

Напомним, депутат Госсовета Татарии, фигурант ряда уголовных дел, возбуждённых по событиям, предшествовавшим отзыву лицензии ТФБ, Роберт Мусин обанкрочен как физлицо по инициативе конкурсного управляющего некогда возглавляемого им банка. Именно ТФБ на сегодня один из главных кредиторов Мусина, в отношении которого после процедуры реструктуризации долга в июле 2018 года ввели реализацию имущества.

В рамках первого этапа банкротной процедуры должник успел принять решение о ликвидации ряда принадлежащих ему фирм, заключить брачный договор с женой, а часть недвижимости оказалась подаренной его несовершеннолетним детям. Подобная ситуация не устроила кредиторов и финансового управляющего. В рамках одного из споров Елена Рогожкина (управляющий в деле о банкротстве) обратилась с заявлением, требуя признать недействительным решение «единственного участника ООО «Аида-Р» Мусина Р. Р. б/н от 09.07.2018 года о ликвидации ООО «Аида-Р»», а также применить последствия недействительности, исключив запись об этом из ЕГРЮЛ. Решение о ликвидации было принято, когда уже проходила процедура реструктуризации долгов экс-банкира и за две недели до ввода процедуры реализации имущества.

«Считая, что решение о ликвидации ООО «Аида-Р» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов; при этом нарушаются права кредиторов Мусина Р. Р., которые обоснованно рассчитывали на получение денежных средств полученных от продажи доли в уставном капитале ООО «Аида-Р», финансовый управляющий обратился с настоящим исковым заявлением в рамках дела о банкротстве. В обоснование оспаривания сделки финансовый управляющий ссылается на п. 1 ст. 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве, считает, что сделка совершена без согласия финансового управляющего и со злоупотреблением правом и намерением причинить вред кредиторам должника», — уточнялось в материалах дела.

Суд рассмотрел аргументы сторон и пришёл к выводу, что «анализ представленного в материалы дела бухгалтерского баланса, показывает обоснованность решения учредителя Мусина Р. Р. о ликвидации ООО «Аида-Р», и отказал в требованиях финансовому управляющему.

«Как следует из представленного в материалы дела бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года, стоимость чистых активов общества составила отрицательную величину (4716−884 379). Соответственно довод финансового управляющего о номинальной стоимости доли должника в обществе в размере 500 000 руб. и что доля в таком обществе будет иметь высокую покупательную способность опровергается представленными в материалы дела документами», — уточняется в определении суда и добавляется, что «финансовым управляющим ничем не доказано злоупотребление со стороны должника, принявшего предусмотренное законом решение», а «доводы о том, что средства от реализации имущества данной организации не поступят в конкурсную массу Мусина Р. Р., будут проданы по заниженной стоимости, являются недоказанными и отклоняются».

Ранее суд вынес схожий вердикт по другой фирме Роберта Мусина — ООО «МР Холдинг».

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