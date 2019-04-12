Челябинск, 12 апреля, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники станции скорой помощи жалуются на сокращение отпусков. У психиатрических бригад дополнительные отпуска уменьшены на три недели, а у реанимационных — на одну, сообщает издание Накануне.Ru.

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Также изменилась система оплаты труда медиков. У них убраны надбавки, но обещано повысить оклады. Граждане уже обратились в прокуратуру и инспекцию по труду и готовы к акциям протеста.

Известно, что решениям руководства о зарплатах и отпусках предшествовала проведённая на станции специальная оценка условий труда. Работникам разосланы уведомления с предложением заключить дополнительное соглашение, согласно которому предоставленные ранее компенсации и гарантии будут изменены.

Как пояснили журналистам в пресс-службе областного минздрава, с работниками скорой помощи встретился и.о. министра Сергей Приколотин, сам бывший сотрудник скорой помощи. Он пообещал встретиться с каждым, кто получит зарплату в меньшем размере, чем прежде, за тот же объём работы и при тех же условиях труда, и решать этот вопрос, вплоть до подключения кадровой службы и юристов.

«У меня сложилось мнение, что специальная оценка условий труда, проведенная на станции, прошла не совсем верно, без учета ряда нюансов, и ее стоит пересмотреть», — отметил руководитель.

Кроме того, сотрудники психиатрических бригад могут быть переведены в специализированную медицинскую организацию. Их функции останутся прежними, но условия работы будут более привлекательными. Часть работников таких бригад уже заявили о том, что поддерживают эту инициативу. Впрочем, с ней согласны не все.

Кроме того, вступление изменений в силу решено приостановить. «Есть ряд вопросов к организации, проводившей спецоценку условий труда», — отметили в минздраве.

В целом же к зарплате у медиков претензий нет, их встревожило сокращение дополнительных отпусков. Ситуация в данном учреждении находится на контроле, а снижения уровня зарплат и ухудшения условий работы быть не должно, отметили в минздраве.