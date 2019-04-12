Между РФ и Белоруссией нет понимания, а между Украиной и НАТО? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Лукашенко заявил, что Россия воюет с Белоруссией санкциями;
- На Украине хотят размещения военных подразделений НАТО;
- Отозван посол Литвы в России;
- На обязательных паспортах прививок настаивают в Госдуме;
- Госдума обсудит продление амнистии капитала.
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