Москва, 12 апреля, 2019, 05:26 — ИА Регнум. В московском ВДНХ провели пробный пуск фонтана «Дружба народов» после реставрации, сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

Lanta t Фонтан «Дружба народов». ВДНХ

Сообщается, что около полугода фонтан находился на реставрации, в ходе которой были обновлены трубы и насосная система фонтана. Именно насосную систему и проверяли в ходе пробного пуска.

«Посетители главной выставки страны 11 апреля 2019 г. впервые в этом сезоне увидели взметнувшиеся ввысь струи воды над фонтаном «Дружба народов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, фонтан «Дружба народов» на ВДНХ был закрыт осенью 2018 года на реставрацию. Золотые статуи с фонтана были демонтированы и перемещены в реставрационную мастерскую. Отмечается, что за четыре месяца работ реставраторам удалось восстановить все фигуры.