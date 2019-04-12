Москва, 12 апреля, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Инициативу, которая якобы исходила от Минпросвещения РФ, не пускать в школу детей без прививок, отрицают в ведомстве, передает радиостанция «Говорит Москва».

Вакцинация ребёнка

В ведомстве отметили, что без прививок может быть временно отказано учащимся посещать образовательные организации и оздоровительные учреждения «в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий».

«Доступность образования для всех детей, проживающих на территории нашей страны, незыблема и сохранена», — сообщили в министерстве.

Напомним, СМИ со ссылкой на Минпросвещения РФ сообщили, что предложено ограничить посещение школ тем ребятам, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций.