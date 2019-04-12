Москва, 12 апреля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Три человека были спасены при ликвидации пожара в квартире многоэтажного жилого дома в московском районе Коньково, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что пожар произошел в квартире на седьмом этаже в доме № 31 по улице Введенского. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Во время ликвидации пожара было спасено три человека, еще 15 человек эвакуировали из подъезда в целях безопасности. Ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Москве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Большая Очаковская. Пожарным удалось спасти двух человек из горящей квартиры. Возгорание было ликвидировано, в результате пожара погиб один человек.