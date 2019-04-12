Барнаул, 12 апреля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом АО «Алтайский моторный завод», работающий в регионе с 1955 года и входящий в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы». В отношении предприятия, среднесписочная численность сотрудников которого превышает 300 человек, введено конкурсное производство. Подробности решения, принятого 11 апреля 2019 года, неизвестны, оно пока не изготовлено. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, завод, существующей в Барнауле с 1955 года, с 2006 года входит в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы». В составе последней — несколько десятков юрлиц и заводов, в том числе оборонных и производящих гражданскую технику. Предприятия группы, помимо Алтайского края, работали в Чувашии, Мордовии, Карелии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской, Курганской областях. На сегодня часть заводов перешла под управление госкорпорации «Ростех», которая в апреле 2018 года приняла решение перекупить право требования многомиллиардных долгов концерна у другой госкорпорации — «Внешэкономбанка», который, в свою очередь, получил это право от банков, выдавших в 2011 году кредит группе.

В 2017 году ВЭБ начал активную работу по возврату задолженности с предприятий концерна, подавая как гражданские иски, так и банкротные, истребуя корпоративный долг как с группы заводов, так и отдельных предприятий — поручителей. Часть банкротных дел на сегодня прекращена, так как право требования основной задолженности в рамках процессуального правопреемства приняла на себя «дочка» Ростеха — созданное в сентябре 2018 года ООО «КТЗ», на сегодня аффилированное и с «Ростехом», и с ООО «Холдинг Транспортные компоненты», который должен получить в управление гражданскую часть «пула» заводов концерна. Оборонные предприятия «Ростех» оставит за собой.

АО «Алтайский моторный завод» было создано через замещение активов ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», и уже 13 лет предприятие входит в состав концерна. Из открытых источников известно, что по итогам 2017 года среднесписочная численность сотрудников завода составляла почти 350 человек. Помимо этого, как следует из материалов суда, у завода были прямые договоры на передачу электроэнергии ряду социально значимых предприятий, в том числе МУП «Горэлектротранс», МУП «Барнаулгорсвет», а ряд организаций были «запитаны транзитом по сетям АО «АМЗ».

Читайте также: Алтайскому моторному заводу грозит отключение электричества… и остановка?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором банкротства моторного завода стал налоговый орган, подавший соответствующий иск в феврале 2017 года. С начала мая 2018 года предприятие находилось под наблюдением. В конце марта 2019 года собранием кредиторов было принято решение обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о признании АО «Алтайский моторный завод» банкротом и об открытии конкурсного производства. 11 апреля 2019 года суд данное решение удовлетворил, но пока оно не вступило в законную силу и не изготовлено.

В числе кредиторов завода есть и другие предприятия концерна, а в конце марта 2019 года было удовлетворено требование ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (Чебоксары) о включении в реестр требований 80 589 777,62 рубля.

На 24 апреля 2019 года назначено собрание кредиторов АО «Алтайского моторного завод». На нём планируется выбрать арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из членов которой арбитражный суд утвердит арбитражного управляющего, образовать комитет кредиторов и определить его полномочия.

Читайте также: Алтайский моторный завод: наблюдение на исходе. Впереди банкротство?