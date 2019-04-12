Якутск, 12 апреля, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Для невысоких запросов жителей Якутска, занявшего третье место в списке городов с самой низкой планкой уровня зарплат, которые население считает достаточными, есть объективные причины. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя тот факт, что в Якутске людям хватило бы зарплаты в 55 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Во-первых, в Якутске нет градообразующего предприятия, но там расположено большое количество министерств и ведомств. Учитывая работников, занятых в образовании и здравоохранении, доля бюджетников очень высока. В малом и среднем бизнесе и предприятиях промышленной и перерабатывающей промышленности занято не столь значительное число жителей, — пояснил эксперт. — Во-вторых, следует учесть, что за относительно невысокой по России среднемесячной зарплатой в Якутске 35 714 руб. скрывается весьма высокая степень неравенства между руководящим персоналом и основным составом работающих на этих предприятиях. Поэтому, скажем, простой учитель получает в месяц скромные 25 тысяч рублей».

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что при этом в Якутске высокий прожиточный минимум — 23 722,5 рублей. Ещё одним фактором скромности якутян эксперт называет то, что республика вошла в тройку самых закредитованных регионов России.

«Задолженность перед банками на одного работающего в 2018 году составляла 361,5 тыс. рублей. Более того, по приросту этого показателя Якутия по итогам 2018 года вышла в единоличные лидеры — 68,7 тыс. рублей. Проживая в таких условиях, жители Якутска и оказались столь скромными из принципа «быть бы живу», — подытожил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия заняла третье место в списке городов, жители которых установили самую низкую планку уровня зарплат, которые они считают достаточными. В республике людям хватило бы ежемесячного дохода в 55 тыс. рублей. В среднем жителям России хватало бы заработка в 66 тыс. рублей в месяц.