Благовещенск, 12 апреля, 2019, 06:52 — ИА Регнум. По факту кражи 100 млн рублей при строительстве медицинского центра для космодрома «Восточный» Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

En.kremlin.ru На космодроме «Восточный»

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Следственный комитет в марте 2019 года возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном неназванными сотрудниками Федерального медико-биологического агентства, через которое проходили деньги на строительство медучреждений для сотрудников космодрома.

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По данным телеканала «Дождь», сотрудники ФМБА заключили ряд фиктивных договоров, по которым переводили деньги. Всего стоимость объекта, которым, по заявлению главы ФМБА Владимира Уайба, должны были пользоваться жители близлежащих населённых пунктов, составляет 6,1 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, общий ущерб от нарушений во время строительства космодрома «Восточный» составил более 10 млрд рублей, об этом 20 ноября 2018 года заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Основной этап строительства космодрома проводился в период с 2011 по 2016 годы и был отмечен рядом забастовок рабочих, которым не выплачивали заработную плату, а так же множеством коррупционных скандалов.