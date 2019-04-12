Вашингтон, 12 апреля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Ненужная ядерная угроза должна быть устранена при помощи новой политики в отношении России, поскольку современная политика не эффективна, говорится в статье бывших влиятельных американских политиков для The Wall Street Journal.

Mil.ru Флаги России и США

Авторы статьи — американский госсекретарь с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, министр обороны с 1994 по 1997 год Уильям Перри, экс-сенатор от штата Джорджия, член Демпартии Сэмюэль Нанн.

Они отмечают, что Вашингтон и его союзники должны изменить свою политику в отношении Москвы для снижения «ненужной ядерной угрозы». Между тем это не должно ущемлять американские ценности и подвергать риску «жизненно важные интересы» США.

Авторы статьи призвали спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также главу сенатского большинства Митча Макконнелла собрать новую контактную группу, в которую вошли бы ведущие депутаты и председатели комитетов из демократов и от республиканцев. Целью работы является «укрепление НАТО и возобновление диалога с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал мифом угрозу нападения России на Европейский союз. Миф этот нужен «узкому кругу людей» для извлечения прибыли из размещения американского контингента на европейской территории.