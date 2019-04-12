Нижний Новгород, 12 апреля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил очередной пакет поправок в областной бюджет 2019 года. Существенно предложено увеличить расходную часть — на более чем 2,4 млрд рублей при приросте доходной части на 371 млн рублей. Изменения закона нарастят размер дефицита бюджета ещё на 2 млрд рублей. Законопроект, внесённый в комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Заксобрания региона, обнародован в правовой базе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, в марте 2019 года в областной бюджет были внесены поправки, за счёт которых доходы были увеличены на 977,5 млн рублей, до 167 млрд рублей, расходы, составив 175,3 млрд рублей, выросли на 4,3 млрд рублей при дефиците 8,3 млрд рублей.

Очередной пакет поправок нарастит доходную часть на 371,072 млн рублей — до 167 406 446,2 тыс. рублей, расходная вырастет на 2 400 177,9 тыс. рублей — до 177 727 702,2 тыс. рублей при росте дефицита бюджета на 2 029 105,9 тыс. рублей — до 10 321 256 000 рублей.

В пояснительной записке уточняется, что рост дефицита за счёт данного пакета поправок не приведёт к росту госдолга, а изменения вносятся в основном из-за необходимости увеличить расходы «на улучшение жилищных условий специалистов учреждений образования, здравоохранения, социальной поддержки, культуры и спорта, на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета».

В частности, безвозмездные поступления федерального бюджета на текущий год увеличены на 213,01 млн рублей. Планируется, что более 151,326 млн рублей пойдут на создание мест в детсадах для детей от двух месяцев до трёх лет, ещё 481,1 тыс. рублей потратят на жильё для детей-сирот, в 61 млн рублей обойдётся переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, а 133,7 тыс. рублей добавят на соцподдержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

В расходных обязательствах ожидается восемь основных направлений. В том числе на проведение ремонтно-реставрационных работ храмов Нижнего Новгорода (памятников истории и культуры) потратят 29 956,8 тыс. рублей, на подпрограмму по улучшению условий проживания специалистов сферы образования, здравоохранения, соцподдержки, спорта и культуры — 183 млн рублей, повышение зарплаты специалистам государственных бюджетных учреждений ветеринарии на 10% с 1 июля 2019 года обойдётся бюджету в 13 893,6 тыс. рублей. Ещё более 198 млн рублей потратят на создание регионального центра обработки данных в рамках мероприятий подпрограммы «Электронное правительство» и более 791 млн рублей — увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на начало года.

«Источники финансирования дефицита увеличены на 2 029 105,9 тыс. рублей, за счет направления на расходы нецелевых остатков средств областного бюджета, сложившихся на 1 января 2019 года в сумме 1 238 086,1 тыс. рублей, остатков средств дорожного фонда — 791 019,8 тыс. рублей», — уточняется в пояснительной записке.