Токио, 12 апреля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Торговые переговоры между Японией и США пройдут с 15 по 16 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на японского экс-министра экономики Тосимицу Мотэги.

Aimaimyi Флаги США и Японии

По его словам, первый раунд переговоров состоится в Вашингтоне. Мотэги подчеркнул, что в ходе переговоров намеревается высказать торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру позицию Японии по торговле между странами с учетом японских национальных интересов. Причиной для переговоров стало беспокойство Соединенных Штатов в связи с дисбалансом в торговле с Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торговое представительство США опубликовало отчет, согласно которому США стремятся исправить дисбаланс в торговле с Японией. На грядущих торговых переговорах Соединенные Штаты намерены потребовать у Японии открыть рынок сельского хозяйства и услуг.