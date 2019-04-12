Москва, 12 апреля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Разработка российского зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» близится к завершению, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ Юрий Грехов.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Отвечая на вопрос о технике, которая скоро поступит в части и соединения российской противовоздушной обороны, Грехов отметил:

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».

Он отметил, что вся эта техника создана на современной российской элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы. Характерной особенностью этих систем является «высокая боевая эффективность в сочетании с простотой применения и технического обслуживания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля глава Военной академии Воздушно-космической обороны Владимир Ляпоров заявил, что С-500 появятся в войсках в недалеком будущем.