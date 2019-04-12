Ставрополь, 12 апреля, 2019, 04:06 — ИА Регнум. В результате утечки на газопроводе в Ставрополе без газоснабжения остались около 4,1 тысячи жителей города, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Нет газа

Сообщается, что утечка газа произошла у дома № 7 по Родосской улице. После обнаружения утечки поврежденный участок газопровода был отключен. В результате отключения без газоснабжения остались около 4,1 тысячи потребителей. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в американском штате Северная Каролина погиб один человек и еще 15 получили травмы из-за взрыва бытового газа. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа, произошедшая из-за ошибки рабочего.