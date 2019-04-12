Пекин, 12 апреля, 2019, 03:58 — ИА Регнум. В национальной метеообсерватории Китая предупреждают о высоких рисках пожаров в северных и западных районах Поднебесной, передает 11 апреля агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Метеорологические условия в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, на юго-востоке и юго-западе провинции Ляонин, на юге провинции Сычуань и севере провинции Юньнань ожидаются крайне благоприятными для лесных пожаров, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

На юге провинции Сычуань риск возникновения лесных пожаров особенно высок. Метеорологи рекомендуют властям в указанных регионах более внимательно мониторить ситуацию с пожарами и обеспечить максимальную безопасность в лесах во избежание возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально 9 апреля удалось потушить лесной пожар в провинции Цзянси на востоке Китая, который распространился на площадь 20 гектаров. Лесные пожары периодически вспыхивают и в горных районах провинции Сычуань на юго-западе, а также во Внутренней Монголии на севере страны.