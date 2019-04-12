Шэньчжэнь, Китай, 12 апреля, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Два речных работника стали жертвами внезапного паводка в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Ливень. Китай

Два человека погибли и еще девять пропали без вести в результате паводка, спровоцированного внезапным мощным ливнем, смывшим несколько работников речного пути в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Инцидент произошел в ночь на 12 апреля по местному времени. В настоящее время проходят поисково-спасательные работы, подробности пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от катаклизмов в последние годы страдает все меньшее число людей. За первый квартал 2019 года из-за сильного града, снежных бурь и землетрясений погибло 30 человек. Еще 39 — от лесных пожаров.

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