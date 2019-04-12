Гейнсвилл, США, 12 апреля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Посетитель кафе в городе Гейнсвилл (штат Флорида, США) был убит другим клиентом заведения в ходе ссоры, сообщает USA Today.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Убийство произошло после словесной перепалки. Начался конфликт с того, что один из посетителей оплатил трапезу нескольким другим посетителям кафе. Из-за этого другой посетитель, лишенный «материальной помощи», напал на него.

Началась перепалка, в какой-то момент агрессивный посетитель выбежал из кафе и вернулся уже с пистолетом, открыв огонь — он выстрелил своему противнику в голову, тот скончался на месте.

Полиция арестовала злоумышленника. По словам правооханителей, перепалка переросла в стрельбу за несколько секунд. Обвиняемый в убийстве первой степени арестован.