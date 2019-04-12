Вашингтон, 12 апреля, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Систему ПРО THAAD собираются направить в Румынию этим летом США, сообщили на сайте Европейского командования Штатов.

U.S. Department of Defense Запуск противоракеты THAAD

THAAD будет размещен в Румынии временно, пока другой комплекс ПРО (Aegis Ashore) будет проходить плановое техническое обслуживание. THAAD разместят в коммуне Девеселу на юге Румынии, где находится военная база.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в госдепе заявили, что Румыния является «непоколебимым союзником» США, прежде всего, против России.