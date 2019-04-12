«Ликуд» обошла «Кахоль-Лаван». В Израиле подвели итоги выборов
Иерусалим, 12 апреля, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Израильский ЦИК подсчитал 100% бюллетеней с минувших парламентских выборов, передает корпорация телерадиовещания Израиля.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Израиля
Таким образом, итоги выборов подведены, победила возглавляемая премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд». Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» оказался на втором месте.
В итоге «Ликуд» получила в израильском парламенте (кнессете) 36 мандатов, а «Кахоль-Лаван» — 35 мандатов. Всего в кнессете 120 депутатских мест.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская оппозиция 10 апреля признала поражение. Один из лидеров «Кахоль-Лаван» Яир Лапид обещал продолжать борьбу с «Ликуд».