Уэст-Палм-Бич, США, 12 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Жителя американского штата Флорида приговорили к году домашнего ареста за попытку принести автомат Калашникова в школу, где учится его сын, передает WFLA.

brian.ch Автомат Калашникова

Сообщается, что ранее сын 27-летнего Кристофера Фримена рассказал своему отцу, что его ударил учитель. Фримен решил разобраться с учителем и пошел в школу. На входе сотрудник полиции обнаружил у него автомат Калашникова, что и послужило поводом для задержания Фримена. Суд постановил избрать меру пресечения для него в виде года домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в одной из школ американского штата Аризона ученик открыл огонь из пистолета, в результате чего один из учащихся получил огнестрельное ранение. Пострадавшего отвезли в больницу на вертолете.