Екатеринбург, 12 апреля, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области выделит 300 тысяч рублей на обработку 12 парков Екатеринбурга от клещей, сообщает пресс-служба департамента информационной политики областной администрации.

Клещ

Предполагается, что парки обработают к 17 мая. Работы по обработке парков начнутся после того, как сойдет снег. После обработки парки проверят специалисты дирекции лесных парков. Если качество обработки дирекцию не устроит, работы проведут повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Андрей Юровских заявил, что с начала весны 2019 года клещи покусали уже 17 жителей региона, из них 11 случаев произошло в Екатеринбурге. В 2018 году за аналогичный период нападению клещей подверглись лишь восемь человек.