Киев, 12 апреля, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Отказом ответил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский своему оппоненту по второму туру выборов Петру Порошенко, который пригласил его приехать на дебаты в студию телеканала «1+1», сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Порошенко 11 апреля, участвуя в программе «Право на власть», попросил позвонить Зеленскому и пригласить его прямо сейчас приехать и поучаствовать в дебатах. Зеленский отказался, сославшись на занятость.

Зеленский напомнил, что предложил Порошенко провести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

"Он сказал «стадион так стадион» и принял эти условия… Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19 числа на «Олимпийском», — добавил Зеленский.

Напомним, бурно обсуждаемые на Украине дебаты участников второго тура президентских выборов должны пройти на «Олимпийском» 19 апреля.

Читайте также: Тимошенко объявила сдачу анализов «мощным украинским трендом»