Лондон, 12 апреля, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Великобритания хочет сохранить свою химическую лабораторию в Портон-Дауне для новых экспериментов и провокаций, заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Дипломат прокомментировал заявление главы британского МИД Джереми Ханта, который утверждал на своей странице в Twitter, что Россия выступила против внесения химического вещества, который на Западе называют «Новичок», в список запрещенных ОЗХО химических веществ.

Дипломат заявил, что на заседании Исполнительного совета ОЗХО Россия выступила за запрет всех токсических веществ нового поколения, а не только «Новичка», однако это предложение было заблокировано «при активном участии Великобритании».

«Таким образом, не Россия «так любит «Новичок» (слова Дж. Ханта), а Британия с союзниками хотят сохранить своим лабораториям вроде пресловутого Портон-Дауна свободу рук для новых химических экспериментов и провокаций», — подчеркнул дипломат.