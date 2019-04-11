Страсбург, Франция, 11 апреля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, который является автором резолюции с призывом к России сформировать свою делегацию в ПАСЕ и возобновить платежи взносов в Совет Европы, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи — «уже не вариант». Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано сегодня, 11 апреля, на YouTube-аккаунте ПАСЕ.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАСЕ на своей апрельской сессии впервые с момента кризиса организации, связанного с уходом России, приняла резолюцию, в которой содержится призыв к Москве сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

При этом в ПАСЕ ничего не сказали о тех санкциях, из-за которых собственно Россия фактически и покинула организацию. Речь идёт о лишении России права голоса в ПАСЕ и запрета российским парламентариям участвовать в руководящих органах организации.

В России уже сравнили резолюцию ПАСЕ с ультиматумом, так как фактически организация пытается вернуть Россию в свой состав и снова получать от Москвы взносы, но при этом, скорее всего наверняка, не вернет России право голоса и другие права наравне с остальными делегациями.

Однако европарламентйрий Кокс гнёт свою линию. Он считает, что Россия просто обязана вернуться в ПАСЕ, и платить взносы.

«Парламент РФ должен представить свою делегацию в ПАСЕ. РФ должна иметь своё место, это крупнейшая страна. Оставаться в стороне — уже не вариант», — сказал он.