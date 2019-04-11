Киев, 11 апреля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил открытия уголовного производства в отношении действующего президента страны Петра Порошенко в случае его поражения во втором туре выборов, передаёт 11 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Как сообщается, во время Киевского форума по безопасности у главы МВД поинтересовались, могут ли быть открыты уголовные производства по истечении срока полномочий Порошенко для объективной оценки в рамках досудебного расследования его причастности к коррупционным преступлениям.

Аваков отметил, что это является риторическим вопросом, поскольку рядом с ним нет генерального прокурора Юрия Луценко, который мог быть дать однозначный ответ.

«Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на Украине было возбуждено уголовное дело по факту распространения в сети видеоролика, на котором лидера президентской гонки Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. В избирательном штабе Петра Порошенко заявили о непричастности к изготовлению и распространению данного видео.