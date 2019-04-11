Трамп собрался посетить Францию
Вашингтон, 11 апреля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в праздновании 75-летия высадки союзных войск во Франции, сообщает 11 апреля пресс-служба Белого дома.
White House
Дональд Трамп во Франции
«Я буду там», — процитировала пресс-служба ответ Трампа на вопрос журналистов по этому поводу.
Стоит отметить, что пресс-служба не конкретизирует вопросы, которые намерен обсудить Дональд Трамп в ходе этого визита и не указывает государственных лидеров, с которыми он намерен провести личные встречи.