Вашингтон, 11 апреля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в праздновании 75-летия высадки союзных войск во Франции, сообщает 11 апреля пресс-служба Белого дома.

White House Дональд Трамп во Франции

«Я буду там», — процитировала пресс-служба ответ Трампа на вопрос журналистов по этому поводу.

Стоит отметить, что пресс-служба не конкретизирует вопросы, которые намерен обсудить Дональд Трамп в ходе этого визита и не указывает государственных лидеров, с которыми он намерен провести личные встречи.