Женева, Швейцария, 11 апреля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. ООН обвиняет военных Нигерии в проведении массовой насильственной депортации в штате Борно, 11 апреля передает агентство Reuters.

AMISOM Public Information Нигерийские силовики

Согласно заявлению ООН, из города Яканы в лагерь для перемещенных лиц в Майдугури были насильно вывезены около 10 тыс. человек. Многих жителей военные вывезли «без всего, даже без обуви на ногах».

Военные Нигерии заявляют, что в районе Яканы проводилась спецоперация против боевиков «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и около 5000 жителей уже вернулись домой.

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