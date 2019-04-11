Лондон, 11 апреля, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Аналитики рынка связывают падение нефтяных цен с опасением, что ОПЕК может увеличить добычу нефти, 11 апреля передает агентство Reuters.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«Есть предположение, что ОПЕК может удивить нас и превентивно увеличить добычу после скачка цен», — сообщил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В настоящий момент страны ОПЕК и Россия придерживаются соглашения о сокращении добычи, что позволило поднять цену на Brent выше $70 за баррель.

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