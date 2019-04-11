Иерусалим, 11 апреля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после сообщений о катастрофе космического аппарата «Берешит» при посадке на Луну пообещал организацию новой попытки достичь поверхности естественного спутника Земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Такое заявление Нетаньяху сделал в ходе общения с коллективом специалистов, управлявших экспедицией к Луне.

«Израильский космический аппарат совершит посадку на Луне в целости. Через два с половиной — три года. Запишите это», — сказал Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, стартовавший 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал израильский беспилотный космический аппарат «Берешит» успел передать на Землю только снимок с израильским флагом на поверхности Луны. Затем связь с аппаратом была потеряна.

Напомним, достичь поверхности Луны удалось пока только трём странам — СССР, США и Китаю.