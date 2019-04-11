Иерусалим, 11 апреля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Израильский беспилотный космический аппарат «Берешит» смог достичь поверхности Луны, однако затем с ним была потеряна связь. Трансляция посадки велась в Twitter компанией Space IL.

אמא של גולן Израильский космический аппарат «Берешит»

Напомним, что 4 апреля аппарат «Берешит» был выведен на орбиту Луны. Сегодня должна была состоятся его посадка на поверхность естественного спутника Земли.

По данным сотрудников миссии, аппарат достиг поверхности, но не в штатном режиме. Связь с ним была потеряна.

«Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат», — сказал один из руководителей миссии.

Таким образом на Земле остаются только три страны, которые в свое время смогли достичь поверхности Луны — СССР, США и Китай.