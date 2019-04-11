Вашингтон, 11 апреля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Звезда сериала «Спасатели Малибу» и фильма «Борат» Памела Андерсон заявила, что «шокирована» арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 11 апреля передает агентство Reuters.

Toglenn Памела Андерсон

«Как вы могли, Эквадор?.. Как вы могли, Великобритания?.. А США?.. Вы эгоистичны и жестоки», — заявила актриса в Twitter.

Другие известные поклонницы Ассанжа, певица Леди Гага и модельер Вивьен Вествуд, пока не комментировали выдачу и арест основателя WikiLeaks.

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