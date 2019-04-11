Брюссель, 11 апреля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Евросоюз призвал стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить все военные операции» и обратился к Халифе Хафтару с требованием «вывести все силы» из Триполи и окрестностей, 11 апреля передает агентство Reuters.

FunkMonk Триполи

«Военная атака, предпринятая ЛНА на Триполи… ставит под угрозу гражданское население, включая мигрантов и беженцев, и подрывает политический процесс под эгидой ООН», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Заявление принято 10 апреля на саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, однако было отложено на один день.

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