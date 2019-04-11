Москва, 11 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Скончался солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом 11 апреля сообщил журналист Максим Семеляк на своей странице в Facebook.

Enoty.lenin.ru Борис Усов

Причины и обстоятельства смерти музыканта не уточняются. Накануне в социальной сети «ВКонтакте» появлялась информация о том, что Усов находился в реанимационном отделении Московской городской клинической больницы №31.

«Соломенные еноты» — одна из наиболее влиятельных групп московского андеграунда конца XX века. Проект существовал в период с 1992 по 2007 год.