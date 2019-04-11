Грозный, 11 апреля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» с просьбой списать с населения некоторые долги за газ «в силу сложившихся обстоятельств». Обращение было опубликовано сегодня, 11 апреля, на канале Кадырова в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов с населения за газ на общую сумму 9 млрд рублей.

Иск о списании долгов был подан республиканской прокуратурой, которая требовала списать задолженности населения за газ для снижения социальной напряженности.

В решении Верховного суда Чечни также сказано, что «Газпром межрегионгаз Грозный» должен провести инвентаризацию, чтобы точно определить объем долгов и четко их верифицировать. По словам Кадырова, «Газпром межрегионга Грозный» не проводила инвентаризацию порядка шести лет, а должна проводить ежегодно.

Кроме того, Кадыров указал, что в ходе боевых действий в Чечне газотранспортная система была сильно разрушена и огромные объемы газа были потеряны. Учесть эти объемы сейчас не представляется возможным, считает Кадыров.

Помимо прочего, Кадыров подчеркнул, что есть и «другая сторона этого дела».

«Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. (…) Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — пишет Кадыров.