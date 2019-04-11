Вашингтон, 11 апреля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Сенаторы утвердили Дэвида Бернхардта главой министерства внутреннего обустройства США, 11 апреля передает агентство Reuters.

U.S. Department of the Interior Девид Бернхардт

Кандидатура Бернхардта была предложена на пост министра внутреннего обустройства президентом США Дональдом Трампом ещё в начале февраля.

Министерство внутреннего обустройства США занимается вопросами землепользования и геологии, а также национальными парками.

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