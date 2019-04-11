Москва, 11 апреля, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о продлении в РФ срока программы так называемой «амнистии капитала» правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Если законы будут приняты, то это будет уже третий этап амнистии капитала в РФ. Так, первый этап прошёл с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, а второй — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В течение этого времени физлица могли добровольно задекларировать свои счета, недвижимость и имущество за рубежом, а также контролируемые иностранные компании и доход от их деятельности. В обмен на это такие граждане освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Правительство предлагает запустить третий этап амнистии капитала, который продлится до 1 марта 2020 года. Граждане, которые хотят воспользоваться программой, должны репатриировать денежные средства на территорию РФ, а также перерегистрировать счета и имущество на территории специальных административных районов РФ. Речь идёт о «внутренних офшорах», которые созданы на территории Калининградской области и Приморского края.

Как отмечают авторы законопроекта, такие правила создадут благоприятные условия для перевода активов, сбережений и имущества бизнесменов РФ в российскую юрисдикцию.

О намерении правительства внести в Госдуму законопроекты о продлении амнистии капитала ранее говорил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). По его словам, депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении до майских праздников.