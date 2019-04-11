Киев, 11 апреля, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины усилила охрану кандидата в президенты страны Владимира Зеленского перед вторым туром выборов. Об этом 11 апреля сообщил УНИАН министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВладимирЗеленский

«Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала ещё с первого тура, но когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на Украине было возбуждено уголовное дело по факту распространения в сети видеоролика, на котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко заявили о непричастности к изготовлению и распространению данного видео.