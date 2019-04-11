Москва, 11 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об амнистии капиталов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предполагается продление до 1 марта 2020 г. срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с сохранением всех гарантий, установленных законодательством при соблюдении ряда условий.

Речь идет об условии осуществления репатриации денежных средств, государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Амнистия капитала проводилась в России в два этапа. Первый — в период с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и второй — с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г.