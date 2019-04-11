Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Мария Фернанда Эспиноса Гарсес ожидает, что права основателя портале WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сегодня, 11 апреля, был схвачен британской полицией, будут защищаться в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщила представитель эквадорского политика Моника Грейли.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«Председатель Генеральной Ассамблеи ожидает, что, как должно быть для любого человека, права господина Ассанжа будут защищены и соблюдены на основании международных стандартов», — сказала Грейли на брифинге для журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно власти Эквадора фактически сдали Ассанжа британской полиции и поставили его под угрозу экстрадиции в США, где Ассанжа могут ждать пытки и смертная казнь. Американские власти крайне недовольны тем, что на портале WikiLeaks было обнародовано огромное количество секретных документов правительства США, в том числе о военных преступлениях американцев в Ираке и Афганистане.