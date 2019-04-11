Москва, 11 апреля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Организаторам митинга против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы отказали согласовать мероприятие по заявленному адресу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципального совета района Печатники Виталий Третьюхин.

Stroi.mos.ru Юго-восточная хорда Москвы

8 апреля 2019 года группа муниципальных депутатов района Печатники подала в префектуру Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы уведомление о проведении митинга на территории амфитеатра в парке «Печатники» на улице Гурьянова. 11 апреля префектура ответила отказом. Основанием стал тот факт, что в указанную дату проведения акции, 20 апреля, на данной территории планируется провести субботник.

Третьюхин уверен, что перед подачей уведомления о протестной акции на территории парка субботник 20 апреля проводить не планировали. Уборка лишь стала основанием для того, чтобы отказать организаторам митинга и в качестве альтернативу предложить площадку на окраине Москвы.

«Изначально субботник 20 апреля планировался в сквере неподалёку. Информация об этом была размещена ещё в начале месяца на сайте управы. Но буквально этой ночью объявление скорректировали. И днём мы получили отказ по соответствующей причине. Теперь мы будем подавать уведомление на 27 апреля. Будет интересно посмотреть, какую причину они придумают на этот раз. Что-то вроде митинга мы проведём в любом случае. Статус муниципальных депутатов позволяет это сделать без согласования, но с некоторыми ограничениями, в частности по месту: это должна быть дворовая территория», — рассказал Третьюхин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа муниципальных депутатов планировала провести 20 апреля митинг против проекта строительства ЮВХ. По мнению противников хорды, объект имеет ряд спорных аспектов, которыми недовольны жители района Печатники.