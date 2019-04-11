София, 11 апреля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Самолет Falcon, на борту которого находился премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, повредил шасси при посадке в аэропорту Брюсселя. Об этом сам глава правительства Болгарии рассказал в эфире телеканала bTV.

Павел Латышов ИА Красная Весна

По словам Борисова, инцидент произошёл накануне, 10 апреля, когда он прибыл в Брюссель для участия в экстренном саммите глав государств и правительств стран Евросоюза, посвящённом проблеме Brexit.

В момент посадки у воздушного судна пробило колесо, однако, как отметил болгарский премьер, пилоты сработали на высоком уровне, и в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что это уже не первое ЧП с болгарскими правительственными самолётами за последние месяцы. Так, в декабре 2018 года следовавший из Брюсселя в Софию самолёт с министром обороны Красимиром Каракачановым и ещё несколькими членами правительства Болгарии совершил экстренную посадку в Вене из-за повреждения стекла в кабине пилотов.